Хасан Шафигуллин
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1905 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шафигуллин Сабиржан Хасанович
Мать ребёнка: Шафигуллина Шамсинахар Хайрулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шафигуллина Хоснижан Хасановна
Мать ребёнка: Шафигуллина Шамсинахар Хайрулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шафигуллина Фахрижан Хасановна
Мать ребёнка: Шафигуллина Шамсинахар Хайрулловна
Смерть
Неизвестно