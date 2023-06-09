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Хасан Шафигуллин

Место рождения

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.06.1905 ст.

Жена: Шафигуллина Шамсинахар Хайрулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шафигуллин Сабиржан Хасанович

Мать ребёнка: Шафигуллина Шамсинахар Хайрулловна

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шафигуллина Хоснижан Хасановна

Мать ребёнка: Шафигуллина Шамсинахар Хайрулловна

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шафигуллина Фахрижан Хасановна

Мать ребёнка: Шафигуллина Шамсинахар Хайрулловна

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно