Сукалов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1935
Дата смертиОколо ?.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1935
Отец: Сукалов Иван Дмитриевич
Мать: Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сукалова Лилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сукалова Лилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сукалова Лилия
Смерть
Около ?.10.1992
Похороны
Неизвестно
Новодевятковичи, Слонимский район, Гродненская область