Сукалов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сукалов Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1935

Дата смерти

Около ?.10.1992

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1935

Отец: Сукалов Иван Дмитриевич

Мать: Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сукалова Лилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сукалова Лилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сукалова Лилия

Смерть
Около ?.10.1992
Похороны
Неизвестно
Новодевятковичи, Слонимский район, Гродненская область
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