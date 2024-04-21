Шахбазова Ирина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения04.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1985
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахбазова Камила Салихановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.2006
Дочь: Скирдина Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Скирдин Андрей Валерьевич
Рождение ребёнка
05.09.2007
Дочь: Скирдина Валерия Андреевна
Отец ребёнка: Скирдин Андрей Валерьевич
Рождение ребёнка
05.09.2007
Сын: Скирдин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Скирдин Андрей Валерьевич
Рождение ребёнка
26.05.2016
Дочь: Скирдина Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Скирдин Андрей Валерьевич