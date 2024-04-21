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Шахбазова Ирина Евгеньевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1985

Отец: Ряснов Евгений Алексеевич

Мать: Сучкова Галина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахбазова Камила Салихановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скирдин Андрей Валерьевич

Рождение ребёнка
07.08.2006

Дочь: Скирдина Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Скирдин Андрей Валерьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.09.2007

Дочь: Скирдина Валерия Андреевна

Отец ребёнка: Скирдин Андрей Валерьевич

Рождение ребёнка
05.09.2007

Сын: Скирдин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Скирдин Андрей Валерьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.05.2016

Дочь: Скирдина Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Скирдин Андрей Валерьевич

Москва, город федерального значения Москва

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