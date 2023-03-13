Шлычкова Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлычкова Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Онисья

Отец ребёнка: Шлычковъ Никита

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Шлычковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Шлычковъ Никита

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755

Сын: Шлычковъ Иванъ

Отец ребёнка: Шлычковъ Никита

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1759

Сын: Шлычковъ Иванъ

Отец ребёнка: Шлычковъ Никита

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шлычковъ Федоръ

Отец ребёнка: Шлычковъ Никита

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлычковъ Никита