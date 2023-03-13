Шлычкова Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Онисья
Отец ребёнка: Шлычковъ Никита
Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752
Сын: Шлычковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Шлычковъ Никита
Рождение ребёнка
1755
Сын: Шлычковъ Иванъ
Отец ребёнка: Шлычковъ Никита
Рождение ребёнка
1759
Сын: Шлычковъ Иванъ
Отец ребёнка: Шлычковъ Никита
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шлычковъ Федоръ
Отец ребёнка: Шлычковъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлычковъ Никита