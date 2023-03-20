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Кондрашов Павел Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1902

Дата смерти

25.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кондрашов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Илларионовна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Илларионовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кондрашов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Илларионовна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Илларионовна

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Евдокия Илларионовна

Смерть
25.02.1983
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область