Кондрашов Павел Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1902
Дата смерти25.02.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кондрашов Михаил Павлович
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кондрашов Андрей Павлович
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Илларионовна
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1983
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область