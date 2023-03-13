Горшенина Авдотья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Горшенинъ Николай
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1797
Сын: Горшенинъ Архипъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1802
Сын: Горшенинъ Кириллъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Иванъ