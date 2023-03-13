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Горшенина Авдотья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Горшенинъ Николай

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Горшенинъ Архипъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Горшенинъ Кириллъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенинъ Иванъ