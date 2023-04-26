Николаев Семен Федорович
Место рожденияКазахстан, станица Щучинская
Дата рождения1888
Дата смертиОколо 1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Нэлли Семеновна
Мать ребёнка: Николаева Прасковья Максимовна
Россия
Рождение ребёнка
18.12.1915
Дочь: Зоя Семеновна
Мать ребёнка: Николаева Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Николаева Прасковья Максимовна
Смерть
Около 1921