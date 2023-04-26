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Николаев Семен Федорович

Место рождения

Казахстан, станица Щучинская

Дата рождения

1888

Дата смерти

Около 1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Николаев Федор Акимович

Мать: Николаева Стефанида Михайлова

Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Нэлли Семеновна

Мать ребёнка: Николаева Прасковья Максимовна

Россия
Рождение ребёнка
18.12.1915

Дочь: Зоя Семеновна

Мать ребёнка: Николаева Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Николаев Павел Семенович

Мать ребёнка: Николаева Прасковья Максимовна

Смерть
Около 1921