Кожевников Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1954
Дата смерти27.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1954
Отец: Кожевников Василий
Мать: Валентина
Рождение ребёнка
06.11.1983
Сын: Кожевников Павел
Мать ребёнка: Кожевникова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Никита
Мать ребёнка: Кожевникова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Кожевникова Татьяна
Смерть
27.02.2010
Похороны
Неизвестно
Левобережное Кладбище