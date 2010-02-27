Кожевников Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1954

Дата смерти

27.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1954

Отец: Кожевников Василий

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
06.11.1983

Сын: Кожевников Павел

Мать ребёнка: Кожевникова Татьяна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Никита

Мать ребёнка: Кожевникова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Кожевникова Татьяна

Смерть
27.02.2010
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Левобережное Кладбище
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