Волгина (Куранова) Матрона Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.11.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1856 ст.
Отец: служащий казак Андрей Петрович Куранов Восприемники: Красноярского Владимирского собора пономарь Николай Ефимович Соколов и мещанина Петра Никифоровича Никешина дочь девица Евдокия Петровна h... Показать все
Бракосочетание
20.05.1887 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Рязанской губернии, Спасского уезда, села Ижевского крестьянин Волгин Андрей Дмитриевич - 34 года Невеста: умершего казака Красноярской станицы Андрея Петровича Куранова дочь девица Матрена Анд... Показать все
Смерть
Неизвестно