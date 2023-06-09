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Волгина (Куранова) Матрона Андреевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

02.11.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1856 ст.

Отец: Куранов Андрей Петрович

Мать: Куранова Пелагея Дормидонтовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Андрей Петрович Куранов Восприемники: Красноярского Владимирского собора пономарь Николай Ефимович Соколов и мещанина Петра Никифоровича Никешина дочь девица Евдокия Петровна h... Показать все
Бракосочетание
20.05.1887 ст.

Муж: Волгин Андрей Дмитриевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Рязанской губернии, Спасского уезда, села Ижевского крестьянин Волгин Андрей Дмитриевич - 34 года Невеста: умершего казака Красноярской станицы Андрея Петровича Куранова дочь девица Матрена Анд... Показать все
Смерть
Неизвестно