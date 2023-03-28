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Воронин Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1904

Дата смерти

17.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1904

Отец: Воронин Стефан (Степан) Яковлевич

Мать: Блохина Мария Ипполитова

Рождение ребёнка
17.09.1939

Дочь: Макарова Галина Александровна

Мать ребёнка: Воронина Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Валерий Александрович

Мать ребёнка: Воронина Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Нина Александровна

Мать ребёнка: Воронина Евдокия Яковлевна

Смерть
17.11.1976