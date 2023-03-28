Воронин Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1904
Дата смерти17.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1904
Рождение ребёнка
17.09.1939
Дочь: Макарова Галина Александровна
Мать ребёнка: Воронина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Валерий Александрович
Мать ребёнка: Воронина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Нина Александровна
Мать ребёнка: Воронина Евдокия Яковлевна
Смерть
17.11.1976