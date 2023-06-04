Фалалеева Соломия Ануфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалалеева Соломия Ануфриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809 ст.

Дата смерти

18.02.1871 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Добавил:

OV
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Сын: Фалалеев Никанор Семёнов

Отец ребёнка: Фалалеев Семён Ананиев

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Семёнова

Отец ребёнка: Фалалеев Семён Ананиев

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фалалеев Семён Ананиев

Смерть
18.02.1871 ст.
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния