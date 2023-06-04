Фалалеева Соломия Ануфриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809 ст.
Дата смерти18.02.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Отец ребёнка: Фалалеев Семён Ананиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Семёнова
Отец ребёнка: Фалалеев Семён Ананиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1871 ст.