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Гребенников Сергей Иванович

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Место рождения

Раковка, Новосильский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Между 1994 и 1996

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Гребенников Иван Никифорович

Мать: Гребенникова Анастасия Прокофьевна

Раковка, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Между 1994 и 1996
Причина смерти: Болезнь