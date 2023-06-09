Гребенников Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиМежду 1994 и 1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
Около 1938
Рождение ребёнка
Около 1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Между 1994 и 1996
Причина смерти: Болезнь