Гребенникова Анастасия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиПосле 22.02.1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Прокофий
Мать: не указана
возможно между 1885-1888
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кузина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гребенников Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Гребенников Сергей Иванович
Отец ребёнка: Гребенников Иван Никифорович
Рождение ребёнка
23.01.1916
Сын: Гребенников Алексей
Отец ребёнка: Гребенников Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Глазунова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Гребенников Иван Никифорович
Рождение ребёнка
20.05.1927
Сын: Гребенников Николай Иванович
Отец ребёнка: Гребенников Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 22.02.1956
Северо-Задонск
жила у младшей дочери