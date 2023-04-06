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Гребенникова Анастасия Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

После 22.02.1956

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Прокофий

Мать: не указана

возможно между 1885-1888
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кузина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гребенников Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Гребенников Сергей Иванович

Отец ребёнка: Гребенников Иван Никифорович

Раковка, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.01.1916

Сын: Гребенников Алексей

Отец ребёнка: Гребенников Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Глазунова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Гребенников Иван Никифорович

Рождение ребёнка
20.05.1927

Сын: Гребенников Николай Иванович

Отец ребёнка: Гребенников Иван Никифорович

Раковка, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Иван Никифорович

Смерть
После 22.02.1956
Северо-Задонск
жила у младшей дочери
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