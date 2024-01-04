Ситников Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1935
Дата смерти04.08.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1935
Место жительства
С 20.03.1935 по 1955
ул. Красноармейская д.65
Военная служба
С 1955 по 1959
Севастополь, Украинская ССР
служба на черноморском флоте
Место жительства
С 1960 по 04.08.1971
Работа или профессия
С 1960 по Неизвестно
автобаза совнархоза -шофер
Бракосочетание
23.07.1961
Жена: Ситникова Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
31.10.1961
Дочь: Фалькович Елена Андреевна
Мать ребёнка: Ситникова Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
19.12.1969
Дочь: Ушакова Алла Андреевна
Мать ребёнка: Ситникова Нина Яковлевна
Смерть
04.08.1972