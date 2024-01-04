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Ситников Андрей Андреевич

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Место рождения

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область

Дата рождения

20.03.1935

Дата смерти

04.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1935

Отец: Ситников Андрей Прокофьевич

Мать: Ситникова Матрена Ивановна

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Место жительства
С 20.03.1935 по 1955
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
ул. Красноармейская д.65
Военная служба
С 1955 по 1959
Севастополь, Украинская ССР
служба на черноморском флоте
Место жительства
С 1960 по 04.08.1971
Холмск, Холмский, Сахалинская область
Работа или профессия
С 1960 по Неизвестно
Холмск, Холмский, Сахалинская область
автобаза совнархоза -шофер
Бракосочетание
23.07.1961

Жена: Ситникова Нина Яковлевна

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
31.10.1961

Дочь: Фалькович Елена Андреевна

Мать ребёнка: Ситникова Нина Яковлевна

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.12.1969

Дочь: Ушакова Алла Андреевна

Мать ребёнка: Ситникова Нина Яковлевна

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Смерть
04.08.1972
Холмск, Холмский, Сахалинская область
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