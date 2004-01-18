Костылева (Бурховецкая) Алла Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева (Бурховецкая) Алла Герасимовна

Место рождения

Енакиево

Дата рождения

06.02.1940

Дата смерти

18.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1940

Отец: Бурховецкий Герасим Павлович

Мать: Бурховецкая Ольга Степановна

Енакиево
Рождение ребёнка
13.01.1960

Дочь: Поп Ирина Олеговна

Отец ребёнка: Костылев Олег Владимирович

Рождение ребёнка
10.12.1964

Дочь: Галух Маргарита Олеговна

Отец ребёнка: Костылев Олег Владимирович

Енакиево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Олег Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Енакиево
Смерть
18.01.2004