Костылева (Бурховецкая) Алла Герасимовна
Место рожденияЕнакиево
Дата рождения06.02.1940
Дата смерти18.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1940
Енакиево
Рождение ребёнка
13.01.1960
Дочь: Поп Ирина Олеговна
Отец ребёнка: Костылев Олег Владимирович
Рождение ребёнка
10.12.1964
Дочь: Галух Маргарита Олеговна
Отец ребёнка: Костылев Олег Владимирович
Енакиево
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Енакиево
Смерть
18.01.2004