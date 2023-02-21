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Горшков Осип Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 11.02.1891 и 11.02.1892

Сын: Горшков Гавриил Осипович

Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Ермоновна

Рождение ребёнка
Около ?.04.1894

Сын: Горшков Афанасий Осипович

Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Ермоновна

Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Горшков Григорий Осипович

Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Ермоновна

Рождение ребёнка
Между 23.11.1899 и 23.10.1900

Дочь: Марфа Осиповна

Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Ермоновна

Рождение ребёнка
05.03.1908

Дочь: Панфилова Евдокия Осиповна

Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Ермоновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Татьяна Ермоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно