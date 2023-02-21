Горшков Осип Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 11.02.1891 и 11.02.1892
Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Ермоновна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1894
Сын: Горшков Афанасий Осипович
Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Ермоновна
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Горшков Григорий Осипович
Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Ермоновна
Рождение ребёнка
Между 23.11.1899 и 23.10.1900
Дочь: Марфа Осиповна
Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Ермоновна
Рождение ребёнка
05.03.1908
Дочь: Панфилова Евдокия Осиповна
Мать ребёнка: Горшкова Татьяна Ермоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно