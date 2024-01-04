Ефросинья Фомина
Место рождения
Дата рождения22.09.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1806
Отец: Фома Тимофеев
Мать: Матрона Калинина
МК-1806 22.09.1806 Того же уезда и той же вотчины деревни Михайлова у крестьянина Фомы Тимофеева жена его Матрона Калиникова родила дочь Ефросинью которая крещена 23го числа священником Дмитрием Никит... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно