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Ефросинья Фомина

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.09.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1763 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1806

Отец: Фома Тимофеев

Мать: Матрона Калинина

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 22.09.1806 Того же уезда и той же вотчины деревни Михайлова у крестьянина Фомы Тимофеева жена его Матрона Калиникова родила дочь Ефросинью которая крещена 23го числа священником Дмитрием Никит... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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