Мария (Боброва) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бобров Федор Демидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Апрелев Иван Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Апрелев Иван Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апрелев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Апрелев Иван Евстигнеевич
Смерть
Неизвестно