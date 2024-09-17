Мария (Боброва) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Боброва) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобров Федор Демидович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Степан Иванович

Отец ребёнка: Апрелев Иван Евстигнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Фрол Иванович

Отец ребёнка: Апрелев Иван Евстигнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Апрелев Иван Евстигнеевич

Смерть
Неизвестно

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