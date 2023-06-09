Тырышкин Семён Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Рождение ребёнка
22.12.1891 ст.
Дочь: Чернакова Клавдия Семёновна
Мать ребёнка: Тырышкина Анна Ипатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тырышкина Анна Ипатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тырышкин Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Тырышкина Анна Ипатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плахотина Мария Семёновна
Мать ребёнка: Тырышкина Анна Ипатьевна
Смерть
Неизвестно