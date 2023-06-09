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Тырышкин Семён Васильевич

Место рождения

Абрамово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Тырышкин Василий Васильевич

Мать: Тырышкина Гликерия Семёновна

Абрамово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.12.1891 ст.

Дочь: Чернакова Клавдия Семёновна

Мать ребёнка: Тырышкина Анна Ипатьевна

Абрамово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тырышкина Анна Ипатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тырышкин Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Тырышкина Анна Ипатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плахотина Мария Семёновна

Мать ребёнка: Тырышкина Анна Ипатьевна

Смерть
Неизвестно