Тырышкина Анна Ипатьевна
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1891 ст.
Дочь: Чернакова Клавдия Семёновна
Отец ребёнка: Тырышкин Семён Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тырышкин Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Тырышкин Семён Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плахотина Мария Семёновна
Отец ребёнка: Тырышкин Семён Васильевич