Тырышкина Анна Ипатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырышкина Анна Ипатьевна

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Место рождения

Абрамово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1857 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Абрамово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.12.1891 ст.

Дочь: Чернакова Клавдия Семёновна

Отец ребёнка: Тырышкин Семён Васильевич

Абрамово, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тырышкин Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Тырышкин Семён Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тырышкин Семён Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плахотина Мария Семёновна

Отец ребёнка: Тырышкин Семён Васильевич

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