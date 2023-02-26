Понасенко Ольга Иванова
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
22.05.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1911
Сын: Понасенко Иосиф Александров
Отец ребёнка: Понасенко Александр Исааков
д.Селецкий Ручей-Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1912
Дочь: Татьяна Александрова
Отец ребёнка: Понасенко Александр Исааков
д.Мордасы ( Селецкий Ручей ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно