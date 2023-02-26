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Понасенко Ольга Иванова

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
22.05.1909

Муж: Понасенко Александр Исааков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1911

Сын: Понасенко Иосиф Александров

Отец ребёнка: Понасенко Александр Исааков

д.Селецкий Ручей-Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1912

Дочь: Татьяна Александрова

Отец ребёнка: Понасенко Александр Исааков

д.Мордасы ( Селецкий Ручей ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно