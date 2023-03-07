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Мусихин Перфил (Перфирко) Савин

Место рождения

дер. Игнатьевская Тебенькова над курьею Пихтово, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1645

Дата смерти

После 1662

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Рождение
Около 1645

Отец: Мусихин Савва (Савка) Климов

Мать: не указана

дер. Игнатьевская Тебенькова над курьею Пихтово, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1662