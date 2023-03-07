Мусихин Савва (Савка) Климов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихин Савва (Савка) Климов

Мусихин Савва (Савка) Климов

avatar

Место рождения

Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

После 1662

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625

Отец: Мусихин Клим (Климка) Дементьев

Мать: не указана

Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Мусихин Перфил (Перфирко) Савин

Мать ребёнка: не указана

дер. Игнатьевская Тебенькова над курьею Пихтово, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1651

Сын: Мусихин Кормашка Савин

Мать ребёнка: не указана

поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Мусихин Григорий (Гришка) Савин

Мать ребёнка: не указана

поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1659

Сын: Мусихин Козьма (Коземка) Савин

Мать ребёнка: не указана

поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусихин Петр Савин

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1662
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close