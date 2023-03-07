Мусихин Савва (Савка) Климов
Место рожденияЧепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1625
Дата смертиПосле 1662
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625
Отец: Мусихин Клим (Климка) Дементьев
Мать: не указана
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1645
Сын: Мусихин Перфил (Перфирко) Савин
Мать ребёнка: не указана
дер. Игнатьевская Тебенькова над курьею Пихтово, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1651
Мать ребёнка: не указана
поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Мусихин Григорий (Гришка) Савин
Мать ребёнка: не указана
поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1659
Сын: Мусихин Козьма (Коземка) Савин
Мать ребёнка: не указана
поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусихин Петр Савин
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1662