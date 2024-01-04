Ерохо Анатолий Павлович
Место рождения
Дата рождения28.07.1923
Дата смерти16.10.1982
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1923
Отец: Яроха Павел Петрович
Мать: Яроха Наталья Андреевна
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Рождение ребёнка
02.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерохо Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерохо Анастасия Дмитриевна
Военная награда
20.04.1953
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
16.10.1982