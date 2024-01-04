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Ерохо Анатолий Павлович

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Место рождения

Буды, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

28.07.1923

Дата смерти

16.10.1982

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1923

Отец: Яроха Павел Петрович

Мать: Яроха Наталья Андреевна

Буды, Верхнедвинский район, Витебская область
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Рождение ребёнка
02.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерохо Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерохо Анастасия Дмитриевна

Военная награда
20.04.1953
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
16.10.1982
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