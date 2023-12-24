Яроха (Кураш) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яроха (Кураш) Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кураш Андрей Михайлович

Мать: Кураш Агафья Мартыновна

Рождение ребёнка
28.07.1923

Сын: Ерохо Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Яроха Павел Петрович

Буды, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Ерохо Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Яроха Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерохо Евгения Павловна

Отец ребёнка: Яроха Павел Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яроха Павел Петрович

Смерть
1943
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