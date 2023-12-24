Яроха (Кураш) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кураш Андрей Михайлович
Мать: Кураш Агафья Мартыновна
Рождение ребёнка
28.07.1923
Отец ребёнка: Яроха Павел Петрович
Буды, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Яроха Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерохо Евгения Павловна
Отец ребёнка: Яроха Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яроха Павел Петрович
Смерть
1943