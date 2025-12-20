Шахова Марья Григорьевна
женский, родилась 07.02.1865 ст., Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
умерла Неизвестно
Супруги
Мингалев Тимофей Леонтиев1871 ст. г.р.
Дети
Шахова Парасковья Ефремовна1901 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
15.04.1890
Рождение ребёнка
1901 ст.
Дочь: Шахова Парасковья Ефремовна
Отец ребёнка: не указан
Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно