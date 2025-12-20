Шахова Марья Григорьевна 07.02.1865 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Шахова Марья Григорьевна

Автор
ОК
Кистанова О.

женский, родилась 07.02.1865 ст., Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

умерла Неизвестно

Супруги
Мингалев Тимофей Леонтиев1871 ст. г.р.
Дети
Шахова Парасковья Ефремовна1901 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Бракосочетание
15.04.1890

Муж: Мингалев Тимофей Леонтиев

У обоих 1й брак. Поручители: по жениху - кретьянин Козьма Трифонов Лужиков и барбардинъ Федор Васильев Шахов, по невесте - крестьяне А... Федотов Шахов и Алексей Григорьев Шахов.

Рождение ребёнка
1901 ст.

Дочь: Шахова Парасковья Ефремовна

Отец ребёнка: не указан

Великополье, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Смерть
Неизвестно

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