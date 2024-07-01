(Челнокова) (Челнокова) Агриппина Ларионовна Около 1731 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Челнокова) (Челнокова) Агриппина Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: (Челноков) Петр Иванович

Отец ребёнка: (Челноков) Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: (Челноков) Демид Иванович

Отец ребёнка: (Челноков) Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: (Челноков) Тихон Иванович

Отец ребёнка: (Челноков) Иван Петрович

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