(Челнокова) (Челнокова) Агриппина Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: (Челноков) Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: (Челноков) Демид Иванович
Отец ребёнка: (Челноков) Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: (Челноков) Тихон Иванович
Отец ребёнка: (Челноков) Иван Петрович