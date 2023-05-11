Русских Павел Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1936
Дата смерти19.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1936
Рождение ребёнка
24.02.1962
Мать ребёнка: Анискина Екатерина
Рождение ребёнка
24.02.1962
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1967
Сын: Русских Александр Павлович
Мать ребёнка: Аносова Галина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анискина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русских Наталья Павловна
Мать ребёнка: Аносова Галина Захаровна
Смерть
19.11.1992