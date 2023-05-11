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Русских Павел Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1936

Дата смерти

19.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1936

Отец: Русских Марк Кириллович

Мать: Михайлова Софья Гурьяновна

Рождение ребёнка
24.02.1962

Сын: Русских Юрий Павлович

Мать ребёнка: Анискина Екатерина

Рождение ребёнка
24.02.1962

Сын: Русских Юрий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1967

Сын: Русских Александр Павлович

Мать ребёнка: Аносова Галина Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анискина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русских Наталья Павловна

Мать ребёнка: Аносова Галина Захаровна

Смерть
19.11.1992