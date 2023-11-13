Игнатова София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатова София Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатов Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатов Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатов Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатов Сергей Федорович

Смерть
Неизвестно
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