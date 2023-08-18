Гашкин Валентин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гашкин Петр
Мать: Гашкина Агриппина
Рождение ребёнка
27.07.1969
Дочь: Михайлова Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Гашкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гашкин Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Гашкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гашкин Алексей Валентиноич
Мать ребёнка: Гашкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гашкина Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно