Гашкин Валентин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гашкин Валентин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гашкин Петр

Мать: Гашкина Агриппина

Рождение ребёнка
27.07.1969

Дочь: Михайлова Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Гашкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гашкин Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Гашкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гашкин Алексей Валентиноич

Мать ребёнка: Гашкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гашкин Юрий Валентинович

Мать ребёнка: Гашкина Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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