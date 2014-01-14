Гашкина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1932
Дата смерти14.01.2014
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1932
Отец: Красильников Федор
Мать: Красильникова Агафия
Рождение ребёнка
27.07.1969
Дочь: Михайлова Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Гашкин Валентин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гашкин Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Гашкин Валентин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гашкин Алексей Валентиноич
Отец ребёнка: Гашкин Валентин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гашкин Валентин Петрович
Смерть
14.01.2014