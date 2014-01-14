Гашкина Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гашкина Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1932

Дата смерти

14.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1932

Отец: Красильников Федор

Мать: Красильникова Агафия

Рождение ребёнка
27.07.1969

Дочь: Михайлова Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Гашкин Валентин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гашкин Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Гашкин Валентин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гашкин Алексей Валентиноич

Отец ребёнка: Гашкин Валентин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гашкин Юрий Валентинович

Отец ребёнка: Гашкин Валентин Петрович

Смерть
14.01.2014
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