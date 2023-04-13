Безсонов Илья Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Отец: Безсонов Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1844
Дочь: Павлова Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Безсонова Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Сляднева Марина Ильинична
Мать ребёнка: Безсонова Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
04.07.1853
Мать ребёнка: Безсонова Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
06.04.1856
Мать ребёнка: Безсонова Матрона Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно