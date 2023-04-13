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Безсонов Илья Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: Безсонов Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1844

Дочь: Павлова Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Безсонова Матрона Семеновна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Сляднева Марина Ильинична

Мать ребёнка: Безсонова Матрона Семеновна

Рождение ребёнка
04.07.1853

Сын: Безсонов Афанасий Ильич

Мать ребёнка: Безсонова Матрона Семеновна

Рождение ребёнка
06.04.1856

Сын: Безсонов Григорий Ильич

Мать ребёнка: Безсонова Матрона Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безсонова Матрона Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно