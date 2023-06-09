Иванова-Царева (Павлова) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова-Царева (Павлова) Евдокия Стефановна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.08.1859 ст.

Дата смерти

25.11.1859 ст.

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1836 г.р.

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1859 ст.

Отец: Иванов-Царев Стефан Павлович

Мать: Иванова-Царева Мария Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1883 ст.

Дочь: Осипова-Ефимова-Стефанова Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Осипов-Ефимов Петр Космин

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1884 ст.

Дочь: Осипова-Ефимова-Стефанова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Осипов-Ефимов Петр Космин

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1890 ст.

Дочь: Осипова-Ефимова-Стефанова Дарья Петровна

Отец ребёнка: не указан

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1892 ст.

Дочь: Осипова-Ефимова-Стефанова Анна Петровна

Отец ребёнка: Осипов-Ефимов Петр Космин

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.04.1895 ст.

Сын: Осипов-Ефимов-Стефанов Иоанн (Иван) Петрович

Отец ребёнка: Осипов-Ефимов Петр Космин

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1896 ст.

Сын: Осипов-Ефимов-Стефанов Трофим Петрович

Отец ребёнка: Осипов-Ефимов Петр Космин

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1899 ст.

Дочь: Осипова-Ефимова-Стефанова Анисья Петровна

Отец ребёнка: Осипов-Ефимов Петр Космин

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1902 ст.

Сын: Осипов-Ефимов-Стефанов Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Осипов-Ефимов Петр Космин

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1905 ст.

Дочь: Осипова-Ефимова-Стефанова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Осипов-Ефимов Петр Космин

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов-Ефимов Петр Космин

Смерть
25.11.1859 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)