Иванова-Царева (Павлова) Евдокия Стефановна
Место рождения
Дата рождения01.08.1859 ст.
Дата смерти25.11.1859 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Осипова-Ефимова-Стефанова Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Осипов-Ефимов Петр Космин
Дочь: Осипова-Ефимова-Стефанова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Осипов-Ефимов Петр Космин
Дочь: Осипова-Ефимова-Стефанова Дарья Петровна
Отец ребёнка: не указан
Дочь: Осипова-Ефимова-Стефанова Анна Петровна
Отец ребёнка: Осипов-Ефимов Петр Космин
Сын: Осипов-Ефимов-Стефанов Иоанн (Иван) Петрович
Отец ребёнка: Осипов-Ефимов Петр Космин
Сын: Осипов-Ефимов-Стефанов Трофим Петрович
Отец ребёнка: Осипов-Ефимов Петр Космин
Дочь: Осипова-Ефимова-Стефанова Анисья Петровна
Отец ребёнка: Осипов-Ефимов Петр Космин
Сын: Осипов-Ефимов-Стефанов Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Осипов-Ефимов Петр Космин
Дочь: Осипова-Ефимова-Стефанова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Осипов-Ефимов Петр Космин