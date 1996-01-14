Соседова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соседова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

14.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1929

Сын: Соседов Куприян Михайлович

Отец ребёнка: Соседов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соседов Иван2 Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соседов Иван1 Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соседов Николай Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соседова Анна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соседова Александра Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
14.01.1996