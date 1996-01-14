Соседова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти14.01.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1929
Сын: Соседов Куприян Михайлович
Отец ребёнка: Соседов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соседов Николай Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соседова Анна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соседова Александра Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
14.01.1996