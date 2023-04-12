Корчуганова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1982
Отец: Корчуганов Михаил Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.2005
Дочь: Байгулова Надежда Антоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.10.2010
Дочь: Байгулова Юлия Антоновна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно