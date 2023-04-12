Корчуганова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчуганова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1982

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1981 г.р.

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1982

Отец: Корчуганов Михаил Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.2005

Дочь: Байгулова Надежда Антоновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.10.2010

Дочь: Байгулова Юлия Антоновна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байгулов Антон Валерьевич