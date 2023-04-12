Корчуганов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1957
Бракосочетание
17.01.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.06.1982
Дочь: Корчуганова Анна Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1987
Сын: Корчуганов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности