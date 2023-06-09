Цыплякова (Филинова) Васса Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Цыпляков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Борисова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Цыпляков Иван Иванович
Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
15.04.1906
Отец ребёнка: Цыпляков Иван Иванович
Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939
Баку, Азербайджан