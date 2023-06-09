Цыплякова (Филинова) Васса Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыплякова (Филинова) Васса Трофимовна

Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Филин Трофим Михайлович

Мать: Филина Христина Филипповна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Цыпляков Иван Иванович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Борисова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Цыпляков Иван Иванович

Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
15.04.1906

Сын: Цыпляков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Цыпляков Иван Иванович

Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыпляков Иван Иванович

Смерть
1939
Баку, Азербайджан