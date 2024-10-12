Филин Трофим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилин Трофим Михайлович

Филин Трофим Михайлович

Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Филин Михаил Тимофеевич

Мать: Филина (Данилова) Февронья Васильевна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.08.1876

Дочь: Цыплякова (Филина) Васса Трофимовна

Мать ребёнка: Филина (Цыбизова) Христина Филипповна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.10.1885 ст.

Дочь: Назарова (Филина) Прасковья Трофимовна

Мать ребёнка: Филина (Цыбизова) Христина Филипповна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.08.1887 ст.

Сын: Филинов Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Филина (Цыбизова) Христина Филипповна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Филинов Фёдор Трофимович

Мать ребёнка: Филина (Цыбизова) Христина Филипповна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1894

Сын: Филинов Семён Трофимович

Мать ребёнка: Филина (Цыбизова) Христина Филипповна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.10.1897 ст.

Сын: Филинов Пётр Трофимович

Мать ребёнка: Филина (Цыбизова) Христина Филипповна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
20.01.1903 ст.

Жена: Филина (Цыбизова) Христина Филипповна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Баку, Азербайджанская ССР

Мы используем куки для улучшения работы сайта.