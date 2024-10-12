Филин Трофим Михайлович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
21.08.1876
Дочь: Цыплякова (Филина) Васса Трофимовна
Мать ребёнка: Филина (Цыбизова) Христина Филипповна
Рождение ребёнка
18.10.1885 ст.
Дочь: Назарова (Филина) Прасковья Трофимовна
Мать ребёнка: Филина (Цыбизова) Христина Филипповна
Рождение ребёнка
02.08.1887 ст.
Сын: Филинов Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Филина (Цыбизова) Христина Филипповна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Филина (Цыбизова) Христина Филипповна
Рождение ребёнка
01.09.1894
Мать ребёнка: Филина (Цыбизова) Христина Филипповна
Рождение ребёнка
02.10.1897 ст.
Мать ребёнка: Филина (Цыбизова) Христина Филипповна
Бракосочетание
20.01.1903 ст.
Смерть
Неизвестно
Баку, Азербайджанская ССР