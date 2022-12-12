Цыпляков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Цыплякова Васса Трофимовна
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Борисова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Цыплякова Васса Трофимовна
Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
15.04.1906
Мать ребёнка: Цыплякова Васса Трофимовна
Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1944
Баку, Азербайджан