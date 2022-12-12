Цыпляков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпляков Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Цыплякова Васса Трофимовна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Борисова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Цыплякова Васса Трофимовна

Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
15.04.1906

Сын: Цыпляков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Цыплякова Васса Трофимовна

Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыплякова Васса Трофимовна

Смерть
?.08.1944
Баку, Азербайджан
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