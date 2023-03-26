Меличникова Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меличникова Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меличников Михаил Григорьевич

Мать: Меличникова Матрёна Егоровна

Рождение ребёнка
24.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Фёдор Фёдорович

Потуловка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Костин Фёдор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Фёдор Фёдорович

Смерть
Неизвестно