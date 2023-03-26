Меличникова Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костин Фёдор Фёдорович
Потуловка, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Костин Фёдор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно