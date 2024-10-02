Schäffer Johannes
Место рожденияАлександровская колония Новг. губ.
Дата рождения26.02.1905
Дата смерти17.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1905
Отец: Schäffer Klaus
Бракосочетание
1929
Жена: Schäffer (Eigster) Anna
Рождение ребёнка
1929
Сын: Schäffer Waldemar
Мать ребёнка: Schäffer (Eigster) Anna
Рождение ребёнка
22.07.1932
Дочь: (Schäffer) Maria Kristina
Мать ребёнка: Schäffer (Eigster) Anna
Рождение ребёнка
20.10.1939
Дочь: (Schäffer) Sophie
Мать ребёнка: Schäffer (Eigster) Anna
Смерть
17.01.1959