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Schäffer Johannes

Место рождения

Александровская колония Новг. губ.

Дата рождения

26.02.1905

Дата смерти

17.01.1959

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1905

Отец: Schäffer Klaus

Мать: Schäffer (Eidemüller) Johanna

Бракосочетание
1929

Жена: Schäffer (Eigster) Anna

Рождение ребёнка
1929

Сын: Schäffer Waldemar

Мать ребёнка: Schäffer (Eigster) Anna

Рождение ребёнка
22.07.1932

Дочь: (Schäffer) Maria Kristina

Мать ребёнка: Schäffer (Eigster) Anna

Рождение ребёнка
20.10.1939

Дочь: (Schäffer) Sophie

Мать ребёнка: Schäffer (Eigster) Anna

Смерть
17.01.1959

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