Schäffer (Eigster) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schäffer (Eigster) Anna

Место рождения

Александровская колония Новг. губ.

Дата рождения

26.12.1907

Дата смерти

01.04.1998

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1907

Отец: Eigster Jacob

Мать: Eigster (Plätzer) Ida Christine

Бракосочетание
1929

Муж: Schäffer Johannes

Рождение ребёнка
1929

Сын: Schäffer Waldemar

Отец ребёнка: Schäffer Johannes

Рождение ребёнка
22.07.1932

Дочь: (Schäffer) Maria Kristina

Отец ребёнка: Schäffer Johannes

Рождение ребёнка
20.10.1939

Дочь: (Schäffer) Sophie

Отец ребёнка: Schäffer Johannes

Смерть
01.04.1998

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