Schäffer (Eigster) Anna
Место рожденияАлександровская колония Новг. губ.
Дата рождения26.12.1907
Дата смерти01.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1907
Отец: Eigster Jacob
Бракосочетание
1929
Муж: Schäffer Johannes
Рождение ребёнка
1929
Сын: Schäffer Waldemar
Отец ребёнка: Schäffer Johannes
Рождение ребёнка
22.07.1932
Дочь: (Schäffer) Maria Kristina
Отец ребёнка: Schäffer Johannes
Рождение ребёнка
20.10.1939
Дочь: (Schäffer) Sophie
Отец ребёнка: Schäffer Johannes
Смерть
01.04.1998