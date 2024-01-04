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Матрона Андреевна

Место рождения

Смержаха, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Андрей Антипов

Мать: Евдокия Григорьевна

Смержаха, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Прокопьева

Отец ребёнка: Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Прокопьева

Отец ребёнка: Прокопий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Иванович

Смерть
Неизвестно
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