Матрона Андреевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Андрей Антипов
Мать: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Прокопьева
Отец ребёнка: Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Прокопьева
Отец ребёнка: Прокопий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Иванович
Смерть
Неизвестно