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Киселев Ерофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Киселев Василий Ермолаевич

Мать: Киселева Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
17.10.1860

Жена: Киселева Елена Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1862

Дочь: Киселева Параскева Ерофеевна

Мать ребёнка: Киселева Елена Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1865

Дочь: Киселева Мария Ерофеевна

Мать ребёнка: Киселева Елена Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.09.1867

Сын: Киселев Сергей Ерофеевич

Мать ребёнка: Киселева Елена Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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