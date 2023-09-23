Киселев Ерофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Бракосочетание
17.10.1860
Рождение ребёнка
24.10.1862
Дочь: Киселева Параскева Ерофеевна
Мать ребёнка: Киселева Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
03.04.1865
Дочь: Киселева Мария Ерофеевна
Мать ребёнка: Киселева Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.09.1867
Мать ребёнка: Киселева Елена Игнатьевна
Смерть
Неизвестно