Киселева Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Киселева Ефросиния

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Киселева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Киселев Василий Ермолаевич

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Киселев Пантелеймон Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Василий Ермолаевич

Смерть
Неизвестно