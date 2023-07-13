Киселева Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Киселева Ефросиния
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Киселева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Киселев Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Киселев Пантелеймон Васильевич
Отец ребёнка: Киселев Василий Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно