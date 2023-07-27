Соколовы Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовы Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Соколовы Алексей Иванович

Отец ребёнка: Соколовы Иван Анисимович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Соколовы Иван Иванович

Отец ребёнка: Соколовы Иван Анисимович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Соколовы Иван Анисимович