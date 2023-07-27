Соколовы Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Соколовы Алексей Иванович
Отец ребёнка: Соколовы Иван Анисимович
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Соколовы Иван Анисимович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Соколовы Иван Анисимович