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Соколовы Иван Иванович
Соколовы Иван Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Мужской
Отец
Соколовы Иван Анисимович
Мать
Соколовы Александра
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Соколовы Иван Анисимович
Мать:
Соколовы Александра
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