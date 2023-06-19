Дурасов Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.12.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1880
Рождение ребёнка
21.07.1912
Мать ребёнка: Дурасова Домна Семеновна
Рождение ребёнка
10.01.1914
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Дурасова Домна Семеновна
Рождение ребёнка
30.09.1915
Мать ребёнка: Дурасова Домна Семеновна
Рождение ребёнка
13.05.1924
Сын: Дурасов Константин Павлович
Мать ребёнка: Дурасова Домна Семеновна
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно