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Дурасов Павел Михайлович

Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.12.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1880

Отец: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович

Мать: Дурасова Прасковья Васильевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1912

Сын: Дурасов Николай Павлович

Мать ребёнка: Дурасова Домна Семеновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1914

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Дурасова Домна Семеновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.09.1915

Сын: Дурасов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Дурасова Домна Семеновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1924

Сын: Дурасов Константин Павлович

Мать ребёнка: Дурасова Домна Семеновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно