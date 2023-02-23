Дурасова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурасова Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1880

Сын: Дурасов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1882

Сын: Дурасов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1883

Сын: Дурасов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1886

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1888

Сын: Дурасов (однодворец) Александр Михайлович

Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.04.1890

Дочь: Шувалова Александра Дурасова

Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1892

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1895

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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