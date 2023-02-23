Дурасова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1880
Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1882
Сын: Дурасов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1883
Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1886
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1888
Рождение ребёнка
15.04.1890
Дочь: Шувалова Александра Дурасова
Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1892
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно