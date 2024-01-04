Боде Михаил Львович
Место рождения
Дата рождения17.12.1824
Дата смерти22.03.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1824
Отец: Боде Лев Карлович
Мать: Боде Наталья Фёдоровна
Титул: барон. Из французских дворян (de Bode), перешедших на службу в Россию после Французской революции 1789 года.
Место жительства
1825
Детство прошло в Кремле, где у его отца была квартира.
Образование
С 1839 по 1843
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Пажеский Е.И.В. Корпус
Бракосочетание
Около 1846
Жена: Боде Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Боде Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Боде Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Боде Елена Михайловна
Мать ребёнка: Боде Александра Ивановна
(ум. 1853)
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Инштетова ? Михайловна
Мать ребёнка: Боде Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Соллогуб Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Боде Александра Ивановна
Место жительства
1853
Купил усадьбу Лукино. По собственному проекту возвёл в усадьбе родовой мемориал в стиле «Древней Руси», включавший кремль с «боярскими палатами», церковь-усыпальницу, часовню и мраморный обелиск, на г... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1856
Дочь: Сухотина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Боде Александра Ивановна
Место жительства
04.10.1876
Титул: барон Боде-Колычёв. После смерти последнего представителя рода Колычевых по мужской линии получил разрешение принять фамилию и герб Колычёвых.
Работа или профессия
1883
Место работы: Высочайший Двор Должность: обер-гофмейстер Служил помощником начальника Оружейной палаты и вице-президентом Комитета по строительству (1839-1883) храма Христа Спасителя.
Работа или профессия
1887
Издал книгу "Боярский род Колычёвых". Историк, археолог, коллекционер. Собирал документы и предметы старины.
Работа или профессия
Неизвестно
историк
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.03.1888
Похороны: церковь св.Филиппа, село Лукино.