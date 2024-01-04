Боде Михаил Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоде Михаил Львович

Боде Михаил Львович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.12.1824

Дата смерти

22.03.1888

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1824

Отец: Боде Лев Карлович

Мать: Боде Наталья Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: барон. Из французских дворян (de Bode), перешедших на службу в Россию после Французской революции 1789 года.
Место жительства
1825
Москва, город федерального значения Москва
Детство прошло в Кремле, где у его отца была квартира.
Образование
С 1839 по 1843
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Пажеский Е.И.В. Корпус
Бракосочетание
Около 1846

Жена: Боде Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Боде Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Боде Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Боде Елена Михайловна

Мать ребёнка: Боде Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
(ум. 1853)
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Инштетова ? Михайловна

Мать ребёнка: Боде Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Соллогуб Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Боде Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1853
Лукино, Перхушковская волость, Звенигородский уезд
Купил усадьбу Лукино. По собственному проекту возвёл в усадьбе родовой мемориал в стиле «Древней Руси», включавший кремль с «боярскими палатами», церковь-усыпальницу, часовню и мраморный обелиск, на г... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1856

Дочь: Сухотина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Боде Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
04.10.1876
Москва, город федерального значения Москва
Титул: барон Боде-Колычёв. После смерти последнего представителя рода Колычевых по мужской линии получил разрешение принять фамилию и герб Колычёвых.
Работа или профессия
1883
Москва, город федерального значения Москва
Место работы: Высочайший Двор Должность: обер-гофмейстер Служил помощником начальника Оружейной палаты и вице-президентом Комитета по строительству (1839-1883) храма Христа Спасителя.
Работа или профессия
1887
Москва, город федерального значения Москва
Издал книгу "Боярский род Колычёвых". Историк, археолог, коллекционер. Собирал документы и предметы старины.
Работа или профессия
Неизвестно
историк
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.03.1888
Лукино, Перхушковская волость, Звенигородский уезд
Похороны: церковь св.Филиппа, село Лукино.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close